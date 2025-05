Al Teatro Politeama concerto-spettacolo “Sempre. Tante Facce Una Voce”, omaggio a Gabriella Ferri

Sabato 10 maggio alle ore 21 il Teatro Politeama Italia di Bisceglie ospiterà lo spettacolo “Sempre. Tante Facce Una Voce”, un intenso viaggio tra teatro e musica ispirato alla figura di Gabriella Ferri. L’evento rientra nel Bando 2024 della Fondazione Puglia, nell’ambito del settore “Arte, attività e beni culturali”, e rappresenta una delle tappe più significative della stagione concertistica Gennaio-Maggio 2025 a cura dell’associazione ArteVives aps.

“Sempre. Tante Facce Una Voce” è un omaggio poetico, emozionante e coinvolgente a una delle voci più autentiche della musica italiana. Il racconto, che si sviluppa tra parole e canzoni, ripercorre gli anni in cui la tradizione si intrecciava con il cambiamento sociale, dando vita a nuove forme di espressione. È anche la storia personale di una figlia che, divenuta adulta, riscopre la figura materna attraverso la musica, trovando risposte, dolori e rivelazioni nei testi che la madre amava e interpretava.

Il progetto è nato da un’idea della cantante Veronica Sinigaglia, che condivide il palco con l’attrice e scrittrice Arianna Gambaccini e il musicista-arrangiatore Luciano Salvemini. A completare l’ensemble musicale: Andrea Zecchillo ai clarinetti, Giorgio Vendola al contrabbasso e basso elettrico, Mimmo Campanale alla batteria e Nico Acquaviva alla chitarra.

Lo spettacolo si presenta come un concerto di teatro-canzone, in cui narrazione e musica si fondono in perfetto equilibrio per raccontare non solo una grande artista, ma anche l’anima collettiva di un’epoca. Un’occasione unica per immergersi in atmosfere intime e suggestive, riscoprendo il valore della memoria, dell’identità femminile e della tradizione popolare.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso il Teatro Politeama Italia (via Montello 2 – Bisceglie) oppure online al seguente link:

https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=POBI&idSpettacolo=21294&idEvento=173316

Per informazioni e prenotazioni:

ArteVives aps – [3495452270]

Teatro Politeama Italia – [080 3968048]