Al Teatro Mediterraneo appuntamento con “Aspettando il Festival del Cabaret”

Giovedì 10 luglio alle ore 21:30, il Teatro Mediterraneo di Bisceglie ospiterà l’appuntamento con “Aspettando il Festival del Cabaret”, evento che vedrà protagonisti tre volti amatissimi della comicità italiana: Ciro Giustiniani, celebre per il suo ruolo a “Made in Sud”, Andrea Vasumi, apprezzato comico di “Zelig”, e il trio degli Scemifreddi, noti per il loro stile irriverente e surreale. A presentare la serata Mauro Pulpito.

L’evento, ad ingresso libero, rappresenta l’anteprima del Festival del Cabaret di Martina Franca, una rassegna che da oltre vent’anni è sinonimo di comicità di qualità e trampolino di lancio per nuovi talenti del panorama nazionale. Dopo il successo dello scorso anno, Bisceglie torna ad accogliere questa manifestazione con entusiasmo, confermandosi ancora una volta una città sensibile alla promozione culturale e artistica.