Al Teatro Mediterraneo l’appuntamento con “Note di mezza estate”

Un repertorio originale e rivoluzionato rispetto alle precedenti edizioni, in cui le più celebri canzoni italiane del passato e dei giorni nostri sono pronte a fondersi con l’energia delle hit internazionali. Le premesse per una serata di grande musica e divertimento accompagnano l’appuntamento di sabato 3 agosto al Teatro Mediterraneo di Bisceglie con “Note di mezza estate”, il concerto dell’orchestra pop-sinfonica “FaMiFaRe” diretta dal maestro Domenico de Musso.

Inserito nel cartellone di “Estate in Blu 2024”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, l’evento (porta alle ore 20.30, inizio concerto alle 21.00) è giunto alla sesta edizione e rappresenta da anni una delle tappe della giovane e talentuosa ensemble, affermatasi nel corso degli anni anche oltre i confini della Bat. I circa cinquanta elementi (tra musicisti, coristi e solisti) dell’orchestra “FaMiFaRe” condurranno il pubblico in un viaggio che intende omaggiare numerosi straordinari interpreti della scena italiana, dagli indimenticabili Lucio Dalla, Mia Martini e Mango, per giungere a Fiorella Mannoia, Giorgia e Zucchero. Non mancheranno, però, anche i travolgenti ritmi delle stelle del pop internazionale.

Condotto da Mino Dell’Orco, “Note di mezza Estate” sarà impreziosita dalle evoluzioni delle ballerine della New Dance Academy dirette dalla coreografa Yole De Feudis. Per info e prevendita contattare il numero 388/4490106. Biglietti disponibili anche su https://www.diyticket.it/events/Musica/17604/note-di-mezza-estate, acquistabili anche presso Tabaccheria Petragallo in Corso Umberto, 7 a Bisceglie.

Foto: Phomusart