Al Teatro Garibaldi il concerto “Le fonti musicali dei Balcani” con l’ensemble serbo Branko

Nuovo appuntamento musicale di respiro internazionale al Teatro Garibaldi di Bisceglie. Mercoledì 18 febbraio, alle ore 19.00, andrà in scena il concerto “Le fonti musicali dei Balcani”, promosso dall’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta in Serbia e dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con la Società Dante Alighieri di Vranje e l’Associazione musicale e culturale Alterazioni.

Protagonista della serata sarà l’ensemble musicale “Branko” proveniente da Leskovac, città designata Capitale della Cultura in Serbia. Il gruppo, composto da circa venti elementi tra coristi e musicisti, proporrà un programma dedicato alle sonorità e ai repertori della tradizione balcanica, mettendo in luce ritmi, melodie e suggestioni popolari dell’area.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di dialogo culturale e cooperazione internazionale, con l’obiettivo di rafforzare l’amicizia tra i popoli attraverso la musica e le arti. Un’occasione di incontro e scambio tra comunità e territori, nel segno della condivisione e della valorizzazione delle identità culturali. L’ingresso sarà libero e gratuito fino a esaurimento posti.