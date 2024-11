Al Politeama Italia la proiezione di “Un amico vero”: cortometraggio di Giuseppe de Candia

Queats sera, 23 Novembre, alle ore 19:00, il Politeama Italia di Bisceglie ospiterà la prima proiezione di “Un amico vero”, il nuovo cortometraggio firmato dal giovane regista e cantautore biscegliese Giuseppe de Candia, che fa seguito alle sue precedenti opere “Scrivimi per sbaglio” e “E prometto di esserti Fedele sempre”. L’evento si inserisce all’interno del programma “Il Politeama a supporto dei giovani talenti”, che intende dare spazio e visibilità alle opere di emergenti locali.

Il cortometraggio esplora il desiderio di ritrovare una parte perduta di sé, quella spensieratezza e autenticità tipiche dell’infanzia, che spesso si affievoliscono con il peso delle responsabilità adulte. Protagonista della pellicola è Dennis, interpretato dallo stesso de Candia, un giovane di 25 anni alle prese con il senso di solitudine e la paura delle responsabilità della vita adulta. Durante una giornata che si prospetta come tante altre, Dennis si imbatte in una figura inaspettata: Milo, il suo amico immaginario d’infanzia, interpretato dal giovanissimo attore Antonio d’Amore. Questo incontro insolito e commovente guiderà Dennis in un viaggio alla riscoperta di sé stesso, aiutandolo ad affrontare le sfide e le incertezze della vita adulta con coraggio e rinnovata fiducia.

La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista Giuseppe de Candia, il giovane protagonista Antonio d’Amore, il cast e i membri della troupe che hanno contribuito alla realizzazione del cortometraggio, tra cui il direttore della fotografia Davide Marangia, l’assistente alla regia Claudia Simone e il compositore Fabio di Liddo, autore delle musiche originali.

L’ingresso è gratuito e aperto fino ad esaurimento posti.