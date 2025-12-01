Al Politeama Italia in scena lo spettacolo “Le Mie Donne”

Al Politeama Italia , martedì 2 dicembre, ore 21.00, andrà in scena lo spettacolo “Le Mie Donne. Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo”, con Sara Santucci e Chiara Dimaggio e la partecipazione del Quartetto Orchestra da Camera “Note di Puglia”.

Cosa accomuna Coco Chanel e Marie Curie? Cosa rende indimenticabili le vite di Frida Kahlo e Rosa Parks? Perché ricordiamo la voce unica di Maria Callas e la bellezza iconica di Marilyn Monroe? E quanto dobbiamo alla determinazione di una giovane Malala? A queste domande cerca di rispondere uno spettacolo che celebra figure femminili straordinarie, capaci di cambiare il mondo con il loro coraggio, la loro forza interiore, la loro visione. Un racconto che si snoda tra parole e musica, attraverso una galleria di ritratti emozionanti: donne diversissime per epoca, contesto e vissuto, ma unite dalla capacità di andare oltre gli stereotipi, discriminazioni e convenzioni. Donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia, nella cultura, nell’immaginario collettivo.

Lo spettacolo fonde la narrazione con la musica dal vivo, dando vita a un’esperienza intensa e coinvolgente. I testi originali nascono da un’attenta ricerca sulle esperienze, i pensieri e le emozioni delle protagoniste, offrendo uno sguardo autentico e profondo sul loro universo.

«Le Mie Donne è un progetto nuovo, perché nuova è l’ideadi coniugare l’interesse sociale e culturale ai temi legati al femminile, grazia al teatro e alla potenza espressiva della musica», spiega la regista e autrice Alessandra Pizzi. Un omaggio alle Donne, ma anche un invito, rivolto a tutti, donne e uomini, adulti e ragazzi, a credere nella forza del cambiamento, nella determinazione e nella potenza dei sogni.

Lo spettacolo è prodotto da Ergo Sum Produzioni con il contributo del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito dell’Avviso Futura. La Puglia per la parità. Terza edizione. E il patrocinio del Comune di Bisceglie. L’evento è promosso per sostenere progetti culturali che diffondono i valori dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile, e un’iniziativa che trasforma il teatro in strumento di consapevolezza e cambiamento.