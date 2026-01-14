Al Maestro Benedetto Grillo il “Premio Menestrello del Nuovo Rinascimento”

Si è svolta lo scorso 8 gennaio, nell’Aula Consiliare del V Municipio di Bari Palese, la celebrazione del trentennale della Corrente d’Arte Nuovo Rinascimento, iniziativa curata dal noto artista barese Nico Valerio.

Nel corso della serata sono stati conferiti il “Primo Premio Internazionale Nuovo Rinascimento” e il “Premio Menestrello del Nuovo Rinascimento”. Quest’ultimo è stato assegnato al Maestro Benedetto Grillo, che ha ricevuto il riconoscimento accompagnato da alcuni musicisti della Banda di Bisceglie, protagonisti di un’apprezzata esibizione dal vivo.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, la presidente del V Municipio del Comune di Bari, avv. Maristella Morisco, il presidente della Commissione Cultura, avv. Pasquale Maiorano, e il critico d’arte e giornalista Enzo Varricchio.

Il premio ha celebrato un periodo particolarmente significativo per il complesso bandistico biscegliese, che sotto la direzione del Maestro Grillo ha raggiunto traguardi storici nei suoi 194 anni di attività. Tra questi, il Festival di Pasqua, dedicato alle musiche popolari e originali di autori pugliesi durante la Settimana Santa e riconosciuto dal Ministero della Cultura come progetto speciale di rilevanza nazionale, e la prestigiosa trasferta negli Stati Uniti.

Lo Storico Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie si è infatti esibito a New York come unica formazione musicale italiana in occasione delle celebrazioni del Columbus Day, su invito della relativa Fondazione. Il 10 ottobre il complesso ha suonato nella Cattedrale di San Patrick per il Concerto dei 70 anni della NATO, all’insegna di un messaggio di pace, mentre il 12 ottobre ha partecipato alla cerimonia inaugurale del Columbus Day, sfilando lungo Times Square davanti a migliaia di spettatori.

Un’esperienza che ha portato alto il nome della Banda di Bisceglie, della Puglia e della tradizione musicale italiana, culminata in un ulteriore riconoscimento di prestigio per il Maestro Benedetto Grillo, simbolo di un percorso artistico capace di partire da una realtà locale per raggiungere una dimensione internazionale.