Al Giardino Botanico Veneziani arriva “Colazioni con spettacolo”

I volontari dell’associazione Mosquito, gestori del Giardino Botanico Veneziani, il 24 e il 31 dicembre mattina celebrano il Natale e l’arrivo del nuovo anno facendo insieme una colazione in giardino con tante sorprese. “Colazioni con spettacolo“, tra storie della tradizione, musica, scambio di regali e laboratori.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 24 dicembre

h. 09.30

Risveglio di Natale con la zampogna e la ciaramella di Pantaleo Annese e Federico Ancona per le strade di Bisceglie. Ecco alcune strade che toccheremo: Viale Calace, Corso Umberto, Piazza Margherita, Via Aldo Moro e poi arriviamo al Giardino Botanico Veneziani



h. 11.00

all’interno del Giardino Botanico Veneziani ci sono i “Cantastorie sul Natale”. Storie e racconti di Natale con la voce di Pantaleo Annese e la chitarra di Vito Vilardi



h. 12.00

Swap di Natale: portate i vostri regalini da scambiare. Scegliete tra oggetti, accessori, libri, giochi che non usate più e insieme ci divertiremo a fare lo scambio.



Venerdì 31 dicembre



h 11.00

“La rivoluzione rampante” – piccolo cantiere di costruzione con azione itinerante ispirati al celeberrimo romanzo di Italo Calvino

A cura di Kuziba



h 12.00

Alla fine dell’esperienza ci sarà lo “SWAP”, lo scambio dei regalini tra tutti quanti voi: scegliete tra giochi, libri, oggetti e accessori, lavateli e incartateli per donarli ad altre bambine e bambini che saranno lì con voi!!



h 12.30

Piantiamo insieme una pianta come simbolo di buon auspicio per il nuovo anno!!



“Per partecipare – inforna l’organizzazione – tutti e due i giorni indossa un accessorio rosso, metti scarpe comode e copriti perché saremo comunque all’aperto, se puoi darci una mano, prepara una torta o porta dei biscotti”.

L’ingresso è libero con donazione volontaria a sostegno del Giardino Botanico Veneziani, e la prenotazione è obbligatoria chiamando o scrivendo al numero: 3274216440.