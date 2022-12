Al Chiostro Don Uva accensione dell’albero di Natale e visita teatralizzata al museo

Ci sarà ancora Mons. Leonardo d’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, alla tradizionale cerimonia di accensione dell’Albero di Natale, in programma il 7 dicembre, alle ore 17, al Chiostro Don Uva, a Bisceglie. Le decorazioni dell’albero sono state realizzate dagli ospiti dell’Area della Disabilità, della Riabilitazione Alzheimer e della Rsa “Madre Pia” della sede di Bisceglie di Universo Salute.

Nel frattempo hanno intanto avuto inizio le riprese TV per la speciale visita teatralizzata al Museo Don Uva, che si svolgerà alle 18. L’evento, curato da Gianluigi Belsito, s’intitola “Sui passi di Don Pasquale” ed è realizzato da Universo Salute Opera Don Uva, Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, Fondazione S.E.C.A e Teatro del Viaggio. Lo speciale TV è curato dall’Area Comunicazione di Universo Salute.

Si tratta di un’idea già messa in atto dal Teatro del Viaggio, in linea con il format delle cosiddette visite guidate teatralizzate. Nell’appuntamento del 7 dicembre, dopo un’introduzione di carattere storico-architettonico al Museo Don Uva, i visitatori avranno la possibilità di seguire un percorso guidato all’interno della struttura dove, in ogni stanza, sarà presente un attore interprete di uno specifico personaggio che, presumibilmente, ha conosciuto Padre Uva e dunque in grado di raccontare una parte della sua storia. Stanza dopo stanza verrà così ricostruita la figura del grande benefattore e del suo percorso spirituale e umano, che ha portato ad alleviare le sofferenze di tanti infelici.