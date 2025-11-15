La Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro”, in collaborazione con l’associazione ZonaEffe, organizza per oggi, 15 novembre alle ore 18, presso il Castello di Bisceglie, la presentazione del libro “Non ci credo – La leggenda di Vito Ditano” scritto da Mimmo Ciaccia.
L’appuntamento sarà un’occasione speciale per ricordare la figura di Vito Ditano, atleta straordinario e maestro di sport e di vita per intere generazioni di ciclisti. Attraverso testimonianze, racconti e contributi di chi lo ha conosciuto, la serata offrirà un ritratto autentico e profondo di un uomo che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella comunità sportiva e non solo.
La memoria di Ditano si tradurrà anche in un gesto di solidarietà: per volontà della famiglia, l’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, sostenendo così la ricerca e le attività dell’associazione.
La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di ricordo e condivisione, un tributo sentito a un campione che ha onorato lo sport e la comunità con il suo esempio e la sua umanità.