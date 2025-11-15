Al Castello di Bisceglie la presentazione del libro dedicato a Vito Ditano

La Scuola di Ciclismo “Gaetano Cavallaro”, in collaborazione con l’associazione ZonaEffe, organizza per oggi, 15 novembre alle ore 18, presso il Castello di Bisceglie, la presentazione del libro “Non ci credo – La leggenda di Vito Ditano” scritto da Mimmo Ciaccia.

L’appuntamento sarà un’occasione speciale per ricordare la figura di Vito Ditano, atleta straordinario e maestro di sport e di vita per intere generazioni di ciclisti. Attraverso testimonianze, racconti e contributi di chi lo ha conosciuto, la serata offrirà un ritratto autentico e profondo di un uomo che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella comunità sportiva e non solo.

La memoria di Ditano si tradurrà anche in un gesto di solidarietà: per volontà della famiglia, l’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, sostenendo così la ricerca e le attività dell’associazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di ricordo e condivisione, un tributo sentito a un campione che ha onorato lo sport e la comunità con il suo esempio e la sua umanità.