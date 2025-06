Al Castello di Bisceglie i riconoscimenti del Premio Letterario Angelina Guglielmi

Un’atmosfera carica di emozione ha avvolto gli spazi esterni del Castello di Bisceglie, dove si è svolta la serata conclusiva della IV Edizione del Premio Letterario per ragazzi “Angelina Guglielmi” 2025. Numerosi gli studenti presenti, protagonisti assoluti di una manifestazione che ha saputo valorizzare il talento letterario e la riflessione civica delle nuove generazioni.

La giuria, composta da Giulio Di Luzio, Gabriele Rossner e Betty Camporeale, ha valutato con attenzione gli elaborati ispirati alla figura di Pietro Mennea, stimolando nei partecipanti riflessioni su etica, perseveranza e dedizione.

A conquistare il primo posto, ex aequo, sono state Aurora Cirillo e Adelaide Sardaro, entrambe studentesse della scuola “Azzollini Giaquinto” di Molfetta. Le due giovani autrici si sono distinte per l’intensità e la profondità dei loro componimenti. Secondo posto per Davide Mastrodonato dell’istituto “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” di Trani, mentre sul terzo gradino del podio è salita la Scuola Media “Ettore Fieramosca” di Barletta grazie al testo firmato da Rebecca Morgese.

Un ulteriore riconoscimento è giunto dal Club per l’UNESCO di Molfetta, che ha assegnato una Menzione Speciale ad Anna Di Gregorio, anche lei proveniente dalla scuola tranese, per l’originalità del suo contributo.

Nel corso dell’evento è emersa forte e chiara la figura ispiratrice di Angelina Guglielmi: donna colta, austera e sensibile, autodidatta e appassionata educatrice.