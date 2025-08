Al BiComix il meglio dell’autoproduzione a fumetti: prevista la pubblicazione di un albo originale

Il meglio dell’autoproduzione a fumetti italiana sarà a Bisceglie per il BiComix 2025, il festival organizzato da Associazione URCA dal 22 al 24 agosto sul Porto Turistico Bandiera Blu. Negli scorsi mesi, il BiComix ha promosso una call pubblica per la “Self Island”, la zona del festival dedicata proprio ai più giovani e innovativi talenti del fumetto italiano, realizzata con il sostegno di NoiEnergia, che ha voluto sposare l’iniziativa, credendo nell’idea degli organizzatori di dare spazio alle nuove generazioni di artisti, offrendo loro un palcoscenico ormai riconosciuto a livello nazionale come quello del BiComix.

La Self Island 2025 ospiterà quindi fumettisti e collettivi indipendenti tra i più originali oggi in attività, selezionati attraverso un avviso pubblico che ha raccolto più di sessanta candidature provenienti da ogni regione d’Italia. Quest’anno sarà possibile trovare in Self Island: Acid Free, Bangarang!Comics, BLEKBORD, Collettivo Anquilla, Collettivo NAUSEA, Collettivo Viscosa, DPS Comics, Ester, GiaTra Comics, Profondissima Press, Ragdoll – Fumetti Scomposti, Sara Dealbera, Sottobosco, UFFA Fumetti, Wabbit Hunting Season.

Ma c’è di più. La grande novità di quest’anno è la pubblicazione di un albo originale realizzato in collaborazione tra BiComix e La Revue, la più importante rivista d’informazione a fumetti in Italia. Sono proprio gli artisti selezionati per la Self Island ad aver contribuito alla creazione del fumetto collettivo che avrà come tema quello del “Precariato Infinito”, declinato attraverso le “quattro A della precarietà” individuate dall’economista Guy Standing: alienazione, anomia, ansia ed “anger”, ovvero rabbia.

Un tema quanto mai attuale e che coinvolge specialmente le nuove generazioni. Il festival biscegliese ha voluto quindi interrogare direttamente i giovani artisti della scena fumettistica italiana per raccontare in maniera corale il disagio vissuto quotidianamente, sul luogo di lavoro e non solo.

Il BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Libri nel Borgo Antico, Bisceglie Approdi, Gal – Ponte Lama e Confcommercio Bisceglie, e con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, Provincia Bat e Rai Puglia.