Agosto si chiude con il Controcorrente Festival

Si chiude agosto, e si avvia verso la fine anche la stagione eventi della Cooperativa Sociale Controcorrente S.O.S. a Bisceglie.

Giunto alla sua terza edizione, anche quest’anno il Controcorrente Festival, previsto per oggi, 30 agosto, vedrà la partecipazione di artisti locali e nazionali, in una cornice arricchita dalle realtà artigiane locali e da corner informativi di realtà associative biscegliesi e non.

La Line up del Controcorrente Festival 2024 è composta da 5 artisti, di diversa provenienza e genere: Il collettivo di Murguero dei Momo Murga, con base ad Andria, porterà festa, ritmo ed energia con i suoi numerosi elementi e Bruno Bug, Al secolo Bruno Lopopolo, rapper biscegliese tra i massimi nomi del panorama nazionale per quanto riguarda il freestyle, chiamato ad accendere il pubblico con le sue rime.

Il Festival sarà anche l’occasione per recuperare la data rimandata a luglio per il concerto di Jhonny Marsiglia. Il musicista siciliano porterà numerose tracce del suo repertorio hip hop, mentre per gli amanti della musica d’autore si esibirà Dadà, nome d’arte di Gaia Cipollaro con suoni che uniscono la tradizione partenopea al cantautorato ed all’elettronica.

Per finire si esibirà Davide Dev, producer, dj e musicista biscegliese (Davide De Pinto) trapiantato a Milano, che dopo la lunga collaborazione con Ghali ha esordito con il suo ep solista.

La serata non sarà però solo un momento di condivisione musicale: il contorno sarà arricchito da numerosi artigiani e artisti con le loro esposizioni, e diversi punti di confronto di associazioni locali legate al sociale. Un momento di scambio e conoscenza condiviso con la partecipazione di:

DISABILITÀ E INCLUSIONE: Uno spazio dedicato all’inclusione e alla disabilità con l’obiettivo di fornire, a chiunque informazioni su progetti, contesti e realtà sul territorio attraverso percorsi professionali utili alla crescita e alla formazione di persone con difficoltà sociali o cognitive.

PRIMO PASSO: un progetto di If In Apulia A.P.S.Sportello di ascolto, sostegno e orientamento psicologico che ha l’obiettivo di: garantire l’accesso ad uno spazio in cui poter affrontare le difficoltà che si possono presentare nella vita di ciascuno; sensibilizzare la comunità sulle tematiche riguardanti la salute mentale e contrastare lo stigma.

L’associazione G. I. R. A. F. F. AH! (Gruppo Indagine Resistenza Alla Follia Femminile) Onlus è costituita da donne che si occupano di donne vittime di violenza. Dal 1997 hanno intrapreso un lungo percorso di sensibilizzazione e informazione, riuscendo a creare sostegno alle donne dove prima c’era indifferenza e vuoto.

AMNESTY BISCEGLIE: Movimento globale di persone, fondato sull’adesione volontaria, che ha a cuore i diritti umani e che lavora in solidarietà per promuoverli e difenderli ovunque nel mondo, Attraverso campagne di sensibilizzazione e mobilitazione dell’opinione pubblica, di educazione, di raccolta firme e di pressione sulle istituzioni dando voce a chi non ha voce.

EUROPE KING: sarà un punto informativo a disposizione di chiunque volesse avere spunti, aggiornamenti, informazioni per viaggiare in tutta Europa con pochissimo budget.

Il tutto accompagnato dagli stand food e bevande della cooperativa Controcorrente S. O. S. L’evento è stato realizzato e organizzato dalla cooperativa sociale in totale autonomia, col contributo di alcune realtà imprenditoriali locali e nazionali vicine ai temi della condivisione culturale e dell’inclusione sociale.

L’accesso prevede un contributo acquistabile on line o presso rivenditori autorizzati.