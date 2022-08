Achille Lauro conquista il pubblico biscegliese / PHOTOGALLERY del concerto

Un tripudio di luci, colori, suoni e coinvolgimento di pubblico. Questo, in sintesi, il resoconto del concerto-spettacolo svoltosi ieri, 8 agosto, all’Arena del Mare di Bisceglie che ha visto come protagonista il cantautore romano Achille Lauro.

La tappa biscegliese de “Il nuovo tour ‘Superstar – con Electric Orchestra’ si è rivelata un successo in termini di partecipazione e Lauro non ha deluso le aspettative. La presenza dell’orchestra, in accompagnamento all’artista, ha impreziosito le performance. La J-Events, ancora una volta, ha inanellato un risultato soddisfacente e che ha messo tutti d’accordo.

Due ore di concerto in cui Achille Lauro ha interpretato brani della prima ora ma anche grandi hit più recenti, brani come “Domenica”, “1969”, “Bam Bam Twist” per terminare con “Rolls Royce” e tante altre canzoni del suo vasto, interessante repertorio.

Di seguito una photogallery della serata.