“Accanto alla madre”, Clara Scropetta presenta alle partorienti la figura della doula

Si intitola “Accanto alla madre” il libro che Clara Scropetta presenterà oggi, giovedì 8 giugno, presso la libreria Abbraccio alla Vita. La presentazione comincerà alle 19.30.

Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e lei stessa madre di tre figli, Clara Scropetta ha passato parte della sua vita ad approfondire la fisiologia del parto. Seguendo gli insegnamenti di Michel Odent, la Scropetta contribuisce oggi a rendere nota al grande pubblico la figura della doula, una donna incaricata di assistere i genitori durante l’intero periodo pre- e post-parto. La doula non appartiene all’ambito medico, ma può vantare una preparazione sul campo e viene chiamata non solo ad affiancare e agevolare il lavoro gli operatori sanitari, ma anche a garantire il benessere della neomamma al di fuori del percorso ospedaliero.

Proprio a questa figura è dedicato il libro “Accanto alla madre”, che non tralascia di affrontare altri temi. Tra gli argomenti trattati, spiccano in particolare l’importanza del supporto psicologico offerto dalla doula durante l’intero periodo perinatale e la preparazione dei genitori al parto e alla crescita del neonato.

«Che la paura del parto e la sfiducia nella donna siano così diffuse anche tra i professionisti e perfino tra le ostetriche» queste le parole dell’autrice «dipende solo dal fatto che sono millenni che rendiamo il parto più difficile e quindi più pericoloso. D’altra parte, in che modo le nuove generazioni vengano al mondo riguarda tutti, in quanto riguarda il futuro dell’umanità: ogni creatura che nasce in pace è un passo verso il paradiso perduto».