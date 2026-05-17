A Santa Margherita la mostra di Pin: arte urbana e riflessione sociale nel cuore di Bisceglie

Sarà inaugurata oggi, domenica 17 maggio, presso la chiesa di Santa Margherita a Bisceglie, la mostra personale dell’artista Pin, illustratore e muralista attivo sin dagli anni in cui i telefoni cellulari erano ancora poco diffusi e i social network non esistevano.

Partito dall’esperienza del writing con le bombolette spray, Pin ha sviluppato nel tempo un percorso artistico legato alla street art e alla comunicazione visiva, utilizzando le sue opere per lanciare messaggi di riflessione su temi sociali e questioni considerate particolarmente sensibili.

L’esposizione raccoglie dipinti su tela, interventi murali e grafiche dedicate alla difesa dei popoli oppressi e alla critica della società contemporanea. Tra le frasi simbolo della mostra:

«Ciechi perché ci hanno infilato le dita negli occhi. Dita sporche di ingiustizie, interessi e prepotenze».

La mostra sarà visitabile da domenica 17 a sabato 30 maggio, tutti i giorni dalle 18:30 alle 21:00, mentre la domenica sarà aperta anche la mattina dalle 10:00 alle 13:00.

L’iniziativa è promossa dal circolo Arci Oltre i Confini in collaborazione con la chiesa di Chiesa di Santa Margherita e l’associazione socio-culturale 21.