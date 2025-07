A Santa Margherita il laboratorio “Skarti”: pittura, storia e creatività per tutti 

Questa sera, 16 luglio alle ore 19.00, la chiesa di Santa Margherita a Bisceglie ospiterà “Skarti”, un laboratorio di pittura all’aria aperta pensato come esperienza artistica collettiva in un contesto storico di rara suggestione. L’iniziativa è organizzata da Associazione 21 e Skarti, con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

L’evento è un invito a raccontare, attraverso pennelli e colori, emozioni e visioni ispirate dal fascino della chiesa medievale. “Skarti” nasce come spazio creativo dove arte, benessere e inclusione si fondono, offrendo a partecipanti di ogni età l’opportunità di esprimersi liberamente. Non servono competenze tecniche, ma soltanto la voglia di mettersi in gioco in un’atmosfera accogliente e rilassata.

“Accogliere questo progetto in un luogo come Santa Margherita – spiegano da Associazione 21 – significa valorizzare l’arte come strumento di connessione umana. Skarti è un momento per fermarsi, respirare e vivere il presente attraverso la pittura. Non importa il risultato, ma il beneficio personale che nasce dal creare”.

La serata prevede un laboratorio con materiali forniti, una visita guidata alla chiesa con narrazione della sua storia e un aperitivo finale. Un’iniziativa che unisce bellezza, cultura e socialità, aperta a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza unica tra arte e memoria.

Per partecipare è richiesto un contributo. Info e prenotazioni al numero 3342731232 o tramite i canali social di Associazione 21 (@21bisceglie).