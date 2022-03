A Palazzo Tupputi una serata per festeggiare i vent‘anni di Auand Records

Sabato 26 marzo a Palazzo Tupputi di Bisceglie, la storica etichetta biscegliese Auand Records festeggia 20 anni di musica con un evento davvero speciale, questa volta in casa, dopo le celebrazioni di dieci anni fa tenutesi a New York, insieme ad alcuni degli artisti che hanno fatto la storia dell’etichetta.

Ad alternarsi sul palco, infatti, ci saranno Gabrio Baldacci, Domenico Cartago, Stefano Coppari, Oscar De Caro, Angela Esmeralda, Tommaso La Notte, Giacinto Maiorca, Molla, Gaetano Partipilo, Michelangelo Scandroglio, Matteo Scarcella, Mirko Signorile, Achille Succi, Claudio Suriano, Giancarlo Tossani e molti altri.

Il concerto sarà disponibile anche in live streaming gratuitamente (https://auand.bandcamp.com/merch/auand-20y) e su RKO (https://rkonair.com/)con la partecipazione dello speaker radiofonico Carlo Chicco.

L’evento, prodotto da Auand Records con il contributo del Comune di Bisceglie, in collaborazione con Node e con Cineclub Canudo, è l’ultimo capitolo dei festeggiamenti dei vent’anni della label biscegliesediMarco Valente, nonché frutto di una campagna di crowdfunding su Eppela, rivelatasi vincente, che ha visto i fan contribuire in prima linea per la realizzazione del concerto.

Durante il party verranno proiettati diversi reperti video tra cui “Auand Records / 20 years of music / The Short Film”, il corto che, attraverso la voce narrante del suo fondatore, Marco Valente, ripercorre gli eventi sul filo dei ricordi a partire da Settembre 2001, mese di nascita di Auand Records con la registrazione di X-Ray di Gianluca Petrella. Nel video scorrono le immagini di musicisti esordienti poi diventati punti cardinali della scena italiana. Sullo sfondo, locali di New York, studi in cui si sono affacciate formazioni nuove pronte a conquistare la critica, ma anche sodalizi storici.

Inizio ore 18. Ingresso gratuito.