“A Natale regala il teatro”, abbonamento speciale per stagione teatrale a Bisceglie

“A Natale regala il teatro”. Si chiama così la nuova formula di abbonamento speciale per la stagione teatrale del Comune di Bisceglie realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Un invito a donare cultura per Natale per far incontrare i personaggi e la magia del teatro anche a chi non ci ha mai pensato. L’abbonamento per 8 spettacoli è a partire da 72 euro, un costo che rientra nella concezione di teatro accessibile a tutti e che si sostanzia in tagliandi e abbonamenti a prezzi calmierati. Gli abbonamenti “A Natale regala il teatro” sono disponibili fino al 29 dicembre (data del secondo spettacolo in programma nella stagione di prosa) al botteghino del Politeama Italia tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 22 e online sul sito www.politeamaitalia.com.

Per consultare tutti gli spettacoli in programma nella stagione teatrale 2022-2023: https://bit.ly/3gVeeUs