A febbraio i concerti della Stagione “Bisceglie in Musica” al Teatro Garibaldi / Programma

Da sabato 14 febbraio a giovedì 28 maggio, al Teatro Garibaldi, i concerti della Stagione “Bisceglie In Musica”, rassegna realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Bisceglie, con il sostegno di Volvo Bari e Vetrere Palazzo Ammazzalorsa. Fra gli artisti, Raphael Gualazzi, Mario Incudine, Gloria Campaner, Giuseppe Greco, Mario Stefano Pietrodarchi e concerti con musiche di Piazzolla, Modugno, Chopin, Puccini, Donizetti. Dirigeranno Piero Romano, Gianluca Marcianò, Maurizio Lomartire, Valter Sivilotti, Stefano Nanni. Ingressi e abbonamenti accessibili a tutti al fine di favorire la massima partecipazione.

«Una Stagione sorprendente – dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO Magna Grecia – per la presenza di artisti di eccezionale levatura; una programmazione che vuole da subito stupire il pubblico del rinato Teatro Garibaldi di Bisceglie; è il modo per porre le basi ad un progetto sinergico e positivo del territorio».

«Questa stagione musicale si inserisce nel percorso di rilancio e valorizzazione del Teatro Garibaldi come spazio vivo e aperto alla Città – aggiunge il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano –. Con l’Orchestra della Magna Grecia portiamo a Bisceglie artisti di grande livello e un programma molto vasto. E, non a caso, lo facciamo a prezzi popolari. Abbiamo voluto sostenere una proposta di qualità con costi contenuti per rafforzare l’idea del teatro come luogo di incontro, crescita e condivisione per l’intera comunità».

Apre Bisceglie in Musica, sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, il cantautore-pianista Raphael Gualazzi, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Stefano Nanni. A seguire, venerdì 20 febbraio, Zarzuela Vs Opera, l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Sul palco, i cantanti Maria Zapata (soprano), Eduardo Niave (tenore) e Gabriel Alonso (baritono). E giovedì 5 marzo, Chopin Concert, l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con Giuseppe Greco al pianoforte.

Bisceglie in Musica prosegue mercoledì 18 marzo con LiberTANGO, uno spettacolo di musica, danza e racconti. Protagonisti dello spettacolo dedicato alle musiche di un grande Astor Piazzolla, Gloria Campaner (pianoforte), Alessandro Carbonare (clarinetto), Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon) e i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi. Giovedì 23 aprile è la volta di uno dei maggiori talenti del panorama musicale giovanile, Alex Wyse, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Infine, a chiusura di una rassegna di titoli e proposte musicale di grande attrazione, giovedì 28 maggio, “Sotto il cielo di Modugno”, un sentito tributo a uno dei pugliesi noti in tutto il mondo, l’indimenticabile “Mimmo”, protagonista il cantante-attore-compositore Mario Incudine. Con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, i musicisti Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Antonio Vasta.

Abbonamenti: €50 platea/€35 galleria; Circuito di vendita: Vivaticket; Infopoint/Botteghino: Teatro Garibaldi

STAGIONE MUSICALE BISCEGLIE

SABATO 14 FEBBRAIO – RAPHAEL GUALAZZI Pop jazz

Stefano Nanni – direttore

Raphael Gualazzi – pianoforte e voce

Anders Ulrich – contrabbasso

Gianluca Nanni – batteria

Orchestra ICO Magna Grecia

12 € platea/8 € galleria

VENERDI’ 20 FEBBRAIO – ZARZUELA VS OPERA

Gianluca Marcianò – direttore

Maria Zapata – soprano

Eduardo Niave – tenore

Gabriel Alonso – baritono

Orchestra ICO Magna Grecia

8 € platea/5 € galleria

GIOVEDI’ 5 MARZO – CHOPIN CONCERT

Maurizio Lomartire – direttore

Giuseppe Greco – pianoforte

Orchestra Magna Grecia

8 € platea/5 € galleria

MERCOLEDI’ 18 MARZO – LiberTANGO

Gloria Campaner – pianoforte

Alessandro Carbonare – clarinetto

Mario Stefano Pietrodarchi – bandoneon

Chiara Benati & Andrea Vighi – ballerini

15 € platea/10 € galleria

GIOVEDI’ 23 APRILE – ALEX WYSE

Alex Wyse – voce

Piero Romano – direttore

Orchestra Magna Grecia

15 € platea/10 € galleria

GIOVEDI’ 28 MAGGIO – SOTTO IL CIELO DI MODUGNO

Mario Incudine – voce

Valter Sivilotti – direttore

Orchestra ICO Magna Grecia

I musicisti:

Pino Ricosta

Manfredi Tumminello

Antonio Vasta

20 € platea/15 € galleria