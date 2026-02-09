Da sabato 14 febbraio a giovedì 28 maggio, al Teatro Garibaldi, i concerti della Stagione “Bisceglie In Musica”, rassegna realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Bisceglie, con il sostegno di Volvo Bari e Vetrere Palazzo Ammazzalorsa. Fra gli artisti, Raphael Gualazzi, Mario Incudine, Gloria Campaner, Giuseppe Greco, Mario Stefano Pietrodarchi e concerti con musiche di Piazzolla, Modugno, Chopin, Puccini, Donizetti. Dirigeranno Piero Romano, Gianluca Marcianò, Maurizio Lomartire, Valter Sivilotti, Stefano Nanni. Ingressi e abbonamenti accessibili a tutti al fine di favorire la massima partecipazione.
«Una Stagione sorprendente – dichiara Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra ICO Magna Grecia – per la presenza di artisti di eccezionale levatura; una programmazione che vuole da subito stupire il pubblico del rinato Teatro Garibaldi di Bisceglie; è il modo per porre le basi ad un progetto sinergico e positivo del territorio».
«Questa stagione musicale si inserisce nel percorso di rilancio e valorizzazione del Teatro Garibaldi come spazio vivo e aperto alla Città – aggiunge il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano –. Con l’Orchestra della Magna Grecia portiamo a Bisceglie artisti di grande livello e un programma molto vasto. E, non a caso, lo facciamo a prezzi popolari. Abbiamo voluto sostenere una proposta di qualità con costi contenuti per rafforzare l’idea del teatro come luogo di incontro, crescita e condivisione per l’intera comunità».
Apre Bisceglie in Musica, sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino, il cantautore-pianista Raphael Gualazzi, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Stefano Nanni. A seguire, venerdì 20 febbraio, Zarzuela Vs Opera, l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò. Sul palco, i cantanti Maria Zapata (soprano), Eduardo Niave (tenore) e Gabriel Alonso (baritono). E giovedì 5 marzo, Chopin Concert, l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Maurizio Lomartire, con Giuseppe Greco al pianoforte.
Bisceglie in Musica prosegue mercoledì 18 marzo con LiberTANGO, uno spettacolo di musica, danza e racconti. Protagonisti dello spettacolo dedicato alle musiche di un grande Astor Piazzolla, Gloria Campaner (pianoforte), Alessandro Carbonare (clarinetto), Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneon) e i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi. Giovedì 23 aprile è la volta di uno dei maggiori talenti del panorama musicale giovanile, Alex Wyse, con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Infine, a chiusura di una rassegna di titoli e proposte musicale di grande attrazione, giovedì 28 maggio, “Sotto il cielo di Modugno”, un sentito tributo a uno dei pugliesi noti in tutto il mondo, l’indimenticabile “Mimmo”, protagonista il cantante-attore-compositore Mario Incudine. Con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal Maestro Valter Sivilotti, i musicisti Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Antonio Vasta.
Abbonamenti: €50 platea/€35 galleria; Circuito di vendita: Vivaticket; Infopoint/Botteghino: Teatro Garibaldi
STAGIONE MUSICALE BISCEGLIE
SABATO 14 FEBBRAIO – RAPHAEL GUALAZZI Pop jazz
Stefano Nanni – direttore
Raphael Gualazzi – pianoforte e voce
Anders Ulrich – contrabbasso
Gianluca Nanni – batteria
Orchestra ICO Magna Grecia
12 € platea/8 € galleria
VENERDI’ 20 FEBBRAIO – ZARZUELA VS OPERA
Gianluca Marcianò – direttore
Maria Zapata – soprano
Eduardo Niave – tenore
Gabriel Alonso – baritono
Orchestra ICO Magna Grecia
8 € platea/5 € galleria
GIOVEDI’ 5 MARZO – CHOPIN CONCERT
Maurizio Lomartire – direttore
Giuseppe Greco – pianoforte
Orchestra Magna Grecia
8 € platea/5 € galleria
MERCOLEDI’ 18 MARZO – LiberTANGO
Gloria Campaner – pianoforte
Alessandro Carbonare – clarinetto
Mario Stefano Pietrodarchi – bandoneon
Chiara Benati & Andrea Vighi – ballerini
15 € platea/10 € galleria
GIOVEDI’ 23 APRILE – ALEX WYSE
Alex Wyse – voce
Piero Romano – direttore
Orchestra Magna Grecia
15 € platea/10 € galleria
GIOVEDI’ 28 MAGGIO – SOTTO IL CIELO DI MODUGNO
Mario Incudine – voce
Valter Sivilotti – direttore
Orchestra ICO Magna Grecia
I musicisti:
Pino Ricosta
Manfredi Tumminello
Antonio Vasta
20 € platea/15 € galleria