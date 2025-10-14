“A esequie avvenute”, Massimo Carlotto racconta “L’Alligatore” alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

A trent’anni dal primo romanzo che lo ha visto protagonista, torna l’Alligatore. Una leggenda del crime italiano. Si chiama “A esequie avvenute“, l’ultimo lavoro di Massimo Carlotto, edito da Einaudi.

Il libro è stato presentato presso le Vecchie Segherie Mastrototaro. La presentazione è stata moderata da Alessandra Di Pierro, presidente dell’associazione Borgo Antico.

È un inverno rigido nelle paludi del Nordest. Una donna viene rapita, ma il sospetto che l’abbiano uccisa cresce di ora in ora. Marco Buratti, l’Alligatore, è determinato a ristabilire la verità. Carlotto ci regala un noir cupo e doloroso, un’opera che non lascia spazio a illusioni e che porta il lettore a guardare in faccia la realtà. Non c’è happy ending: c’è però la forza di una narrazione incisiva, vibrante, malinconica.

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, sold out per l’occasione, ancora una volta presentano un asso della letteratura italiana, un autore in grado di emozionare, raccontare, far riflettere.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri