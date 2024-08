A Controcorrente la rassegna musicale Migrasom con suoni da tutto il mondo

Passato il ferragosto, continuano gli eventi della rassegna artistico culturale presso la sede di Controcorrente S.O.S.

Sabato 17 agosto sarà la volta di Migrasom – Controcorrente spin-off: una rassegna musicale a cura di Xilema Musica in collaborazione con Sos Controcorrente. Una giornata che omaggia la musica del sud del mondo con un focus particolare su America Latina e Africa, attraverso una serie di esibizioni musicali che si terranno presso la sede operativa della Cooperativa sociale, in Via Crosta. La line up internazionale sarà così composta: Fernanda Santanna (Brasile), San Ignacio (Argentina), Spiff (Nigéria/Itália), Pu.Ba.La Selectors (Itália).

Migrasom è una rassegna che unisce concerti, elettronica, vinile e incontri per conoscere e confrontarsi con i protagonisti di questi scenari musicale qui in Puglia, in questo caso nella cornice rurale biscegliese. Un mix di suoni e sonorità con un filo conduttore comune, i Sud del mondo: si va dalla nuova generazione della musica popolare brasiliana, rappresentata da Fernanda Sant’Anna , al producer e musicista argentino San Ignacio, che mescola suoni elettronici e melodie acustiche per creare atmosfere poetiche passando per gli italiani Pu.Ba.La. Selectors, Promoter di vinili e sviluppatori di attitudini dall’r&b, soul/funk al reggae, calypso e ska a breaks, temi cinematografici e hip hop, dal Brasile alla Cumbia attraversando la musica popolare italiana e molte altre fonti inaspettate di ritmo e felicità, connettendosi poi con Spiff Onyuku, produttore e musicista nigeriano di musica elettronica ormai trapiantato in Puglia, ove si è laureato presso il Conservatorio Piccinni di Bari. Xilema Music è una realtà pugliese, con base ad Altamura e Taranto, che da anni si occupa di promuovere la musica dal mondo, con focus su Africa e Sud America, a livello regionale e nazionale, portando sul territorio artisti di livello delle rispettive realtà nazionali.

L’accesso all’evento è gratuito, l’idea è di unire suoni, idee ed emozioni musicali di parti del mondo diverse grazie a quell’unico linguaggio universale che è la musica, facendoli conoscere al pubblico pugliese, di Bisceglie e non solo.