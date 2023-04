A Bisceglie va in scena lo spettacolo di danza e acrobatica, “Non tutti sanno che!”

Volge al termine la stagione di prosa 2022/23 organizzata dal Comune di Bisceglie in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palco del Politeama Italia stasera, 29 aprile, arriva “Non tutti sanno che!” lo spettacolo di danza e acrobatica della compagnia ResExtensa ideato e diretto da Elisa Barucchieri (sipario ore 21.00).

Un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica: come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un’altra? come si arriva a dire, “Ecco!!”? Come si inventa, e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico?

Ecco a voi un dietro “le quinte” che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti.In una versione speciale, creata appositamente per questa speciale occasione per Bisceglie, Non Tutti Sanno Che… esplorerà le nuove frontiere dell’acrobatica e del nouveau cirque, per una danza che spicca il volo, tra acrobatiche che ricercano la poesia.