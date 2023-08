A Bisceglie torna l’orchestra “FaMiFaRe” con il concerto “Note di mezza estate”

Patrocinato dall’Amministrazione Comunale e inserito nel programma “Estate in Blu 2023”, venerdì 18 agosto tornano le melodie dell’orchestra pop-sinfonica “FaMiFaRe” con “Note di mezza estate” al Teatro Mediterraneo di Bisceglie.

Il concerto (porta ore 20,30; inizio ore 21.00) costituisce una delle tappe fondamentali per l’attività dell’ensemble diretto dal maestro Domenico De Musso, pronto a regalare oltre due ore di coinvolgente spettacolo. I circa cinquanta elementi (tra musicisti, coristi e solisti) dell’orchestra “FaMiFaRe” eseguiranno alcuni fra i più noti brani pop, dance e rock della scena internazionale e soprattutto italiana: dagli Anni ’90 con Alex Baroni agli Anni 2000 con le hit di Giorgia ed Elisa fino a giungere agli ultimi successi di Marco Mengoni e ad un emozionante tributo per Tina Turner in una scaletta completamente rivisitata rispetto alle precedenti edizioni.

Condotta da Mino Dell’Orco, la serata sarà impreziosita dalle virtuose evoluzioni delle ballerine della New Dance Academy dirette dalla coreografa Yole De Feudis.

Per info e prevendita del concerto “Note di mezza estate” contattare il numero 388/4490106. Biglietti disponibili anche su https://www.diyticket.it/events/Musica/12531/note-di-mezza-estate.