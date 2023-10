A Bisceglie si rinnova l’appuntamento con l’Apulia Hifi Show

Si avvicina l’appuntamento con l’Apulia Hifi Show, la fiera musicale e hifi più importante del centro-sud Italia aperta al pubblico sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle ore 9.30 alle 20.

Anche quest’anno appassionati di musica, musicisti, tecnici provenienti da tutta Italia, si attendono circa 2000 visitatori, si incontreranno al Nicotel di Bisceglie per conoscere le ultime novità discografiche nonché tutte le novità inerenti la riproduzione musicale (amplificatori, lettori cd, giradischi, lettori streming).

Durante la due giorni biscegliese saranno presentate le ultime novità in fatto di riproduzione musicale con componenti elettronici innovativi provenienti da tutte le parti del mondo, importante anche la presentazione di molte novità discografiche grazie alla presenza di diverse etichette musicali. L’Apulia HiFi Show può definirsi una manifestazione virtuosa in quanto non ricevere contributi pubblici quindi senza patrocini da parte di enti territoriali e contribuisce alla promozione della cultura musicale e del buon ascolto nonchè alla promozione del territorio pugliese e di Bisceglie. Ingresso gratuito.