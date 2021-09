A Bisceglie raduno di Ferrari per la prima edizione del premio Golden Cliff

Mettere in mostra la bellezza del territorio, unendo la promozione turistica a finalità sociali. Questo l’ambizioso obiettivo della prima edizione del premio Golden Cliff, organizzato dall’Associazione Onlus “Amici per la vita” con il patrocinio dei Comuni di Andria e Bisceglie. Un raduno di bellissime Ferrari e altre auto d’epoca provenienti da tutta Italia sarà organizzato il 25 e 26 settembre prossimi nei luoghi più iconici e caratteristici delle due Città, tra i quali Castel del Monte, insieme a Largo Torneo, ad Andria, e piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie, prima della sfilata sulla litoranea.

Saranno i voti rilasciati dagli stessi visitatori ai raduni nelle due Città a decretare i vincitori di tre premi che saranno assegnati, durante il pranzo conclusivo dell’evento, il “Pranzo in Rosso”, a tre categorie di Ferrari presenti eccezionalmente all’evento.

La manifestazione sarà presentata oggi, martedì 21 settembre. Interverranno i Sindaci di Andria e Bisceglie, Giovanna Bruno ed Angelantonio Angarano, gli Assessori al marketing territoriale delle due Città, Cesareo Troia per Andria e Gianni Naglieri per Bisceglie, il presidente dall’Associazione “Amici per la vita”, Felice Gemiti, il presidente della Fondazione pugliese per le neurodiversità, Francesco Bruno, il vicepresidente nazionale del Ferrari Club Italia, Antonio Camassa, e il coordinatore territoriale del Club Storie e Motori Federiciani, Michele Lorusso.