A Bisceglie prima edizione della pastasciutta antifascista

Questa sera, sabato 2 agosto, ore 20.30, in via Crosta nella location di Controcorrente si terrà a Bisceglie la prima edizione della pastasciutta antifascista organizzata dal circolo Arci Oltre i Confini e la sezione ANPI Michele D’Addato in collaborazione con le locali articolazioni AMI, Auser e CGIL.

“Nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943 – ricorda nella nota il circolo Arci – il Gran Consiglio del Fascismo approva l’ordine del giorno che sfiducia Mussolini. Appresa la notizia la famiglia Cervi per festeggiare offre pastasciutta a tutta Campegine. Questa iniziativa è ripetuta ogni anno in molte realtà, non solo italiane a simboleggiare l’impegno antifascista, attivando un momento di festa, riflessione e impegno civile”.

“A Bisceglie abbiamo scelto il 2 agosto per non sovrapporci ad altre manifestazioni che condividono analoghi valori e per ricordare la strage fascista avvenuta nel 1980 alla stazione di Bologna. Colonna sonora della serata, un live session del gruppo musicale Abbasce all’insegna della musica popolare del sud. Preannunciamo una bella serata all’insegna della condivisione – concludono da Arci – dell’antifascismo ma anche del divertimento. Si mangia, si canta, si balla e si odia il fascismo”.