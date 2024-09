A Bisceglie l’Inferno di Dante con Gianluigi Belsito

L’Inferno di Dante di scena a Bisceglie con una performance del Teatro del Viaggio in collaborazione con l’Associazione 21, che ne cura l’organizzazione, ed il patrocinio del Comune di Bisceglie. Venerdì 13 settembre in doppia replica, alle 19.30 e alle 21, presso la chiesa di Santa Margherita, Gianluigi Belsito ed i suoi allievi-attori sono protagonisti di un percorso che attraversa i canti più noti e i versi più belli della prima cantica della Divina Commedia.

La messa in scena si affianca alla storia della stessa chiesetta romanica, raccontata in modo inedito, ed è per questo che anche la sezione locale del Touring Club Italiano è partner dell’iniziativa. “Mi piace muovermi tra grandi manifestazioni di piazza e situazioni ben più intime dove a volte gli attori sono in numero superiore agli stessi spettatori” dice Belsito, ricordando la sua attività professionale ormai trentennale. “In un luogo così raccolto, l’afflato del poeta riesce a passare senza rumore”. Il suo Inferno di Dante si snoda tra declamazioni e parafrasi, accompagnate da movimenti corporei a sottolineare le pene dei dannati. Visti i posti limitati è necessaria la prenotazione scrivendo al numero Whatsapp 3342731232. Ingresso con contributo.