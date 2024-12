A Bisceglie l’evento musicale “Nethanel canta ancora”

Si terrà stasera, 2 dicembre, il primo memorial “Nethanel canta ancora”, in una serata di musica gospel, classica, pop e jazz, con porta alle ore 19:00 e sipario alle 19:30, a cura della Compagnia Dal Vivo, per ricordare e onorare la memoria di Mariangela Nethanel Caputo, cantante e docente di musica biscegliese.

Nel programma della serata sono previste le esibizioni di musicisti e artisti del territorio regionale e non solo, in un evento articolato per generi musicali. La direzione artistica è affidata a Nicola Caputo, Luciana Di Lecce, Angelica Ciardi e Simona Marsano, mentre presenteranno Niki Battaglia, Claudio Pinto e lo stesso Nicola Caputo. A curare la regia dell’evento, invece, saranno Cosimo Giangrande, Fabio Paradiso, Francesco Pio Paradiso e Simona Marsano.

La cantante e musicista Luciana Di Lecce, nell’ambito dell’organizzazione, ha tenuto a spiegare: «Nethanelera piena di creatività e idee, caratteristica che l’ha portata a far nascere diversi progetti musicali e a collaborare con diversi artisti. Sognava di poter riunire molti dei musicisti della nostra zona in un unico grande progetto. Questa serata sarà in qualche modo la realizzazione di quel sogno».

«Nethanel ha lasciato nel cuore di molti l’idea della bellezza – ha aggiunto il direttore artistico della compagnia Nicola Caputo – l’entusiasmo della musica e la voglia di cantare per uno scopo oltre che per puro divertimento».