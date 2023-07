A Bisceglie la rievocazione storica sul ritrovamento delle ossa dei tre Santi

È ormai tutto pronto per la seconda edizione de “I Tre Santi della Sagina”, la rievocazione storica sul ritrovamento delle ossa dei tre Santi Martiri Mauro, Sergio e Pantaleone, che si terrà il 22 e 23 luglio a Bisceglie. La manifestazione, che prevede un programma denso di appuntamenti, è organizzata dall’associazione culturale Trani Tradizioni con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

In collaborazione con l’associazione teatrale il Carro dei Guitti, sabato 22 luglio, in piazza Duomo alle ore 20:30, andrà in scena “Il sogno di Adeodonato”, rappresentazione molto emozionante e unica. A seguire, in piazza Vittorio Emanuele alle ore 22:15, concerto del gruppo musicale “I Bardomagno”.

Il 23 luglio alle ore 20, partendo da piazza Castello, si snoderà il suggestivo corteo storico, con il carro e i buoi che condurranno l’urna con le finte spoglie dei Santi Patroni di Bisceglie.

“Quest’anno abbiamo voluto rappresentare il corteo con anche la figura dei Tre Santi, Sergio e Pantalone a cavallo e San Mauro sul carro”, ha sottolineato il presidente dell’Associazione Trani Tradizioni, Giuseppe Forni.

Il corteo terminerà fuori alla cattedrale, dove ci sarà la traslazione delle ossa dei Santi Martiri. A seguire, dal Torrione Sant’Angelo ci sarà un imperdibile spettacolo di luci e fuoco con l’esibizione dei Draghi di Trani Tradizioni e la collaborazione della ditta Pirofantasy.

“Ci ha molto colpito la volontà di numerosi figuranti, sia biscegliesi che provenienti dai paesi limitrofi, come Barletta con il gruppo Thempus, Andria, Trani, e il gruppo Normanno Saraceno di Altamura, che hanno voluto partecipare all’evento”, ha commentato Giuseppe Forni. “Siamo contenti del clima entusiasmante che si è creato. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione”.

Programma:

Sabato 22 luglio

Ore 20:30 piazza Duomo: “il sogno di Adeodonato”

Ore 21: 15 piazza duomo: partenza corteo storico (via Cardinal Dell’Olio- via Marconi- piazza Vittorio Emanuele, piazza duomo)

Ore 21:30 piazza Vittorio Emanuele: saluto autorità

Ore 21:45 piazza Vittorio Emanuele: Araldo racconta la storia dei tre Santi

Ore 22:15 piazza v. Emanuele: serata conclusiva con il gruppo musicale “I BardoMagno”

Domenica 23 luglio

Ore 20:00 largo castello: partenza corteo storico per le vie cittadine (percorso: corso Umberto, via seminario, via Imbriani, via XXIV maggio, via Monte San Michele, via Moro, via Dandolo, piazza Vittorio Emanuele (dir. San Lorenzo), via Marconi, via la marina, via Trento, via Frisari, via Card. Dell’Olio, arrivo in piazza Duomo).

Ore 21:30 piazza Duomo: arrivo corteo “traslazione dei Santi”

Ore 22:00 torrione Sant’Angelo-via Nazario Sauro: spettacolo di luci e fuoco – esibizione del gruppo giocolieri e mangiafuoco “I Draghi” di Trani tradizioni.

Museo diocesano: preziose memorie mostra reliquiari dal 1° luglio al 30 Settembre 2023 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00