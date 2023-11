A Bisceglie la presentazione del libro “Barista Sapiens” con l’autore Antonio Malvasi

Antonio Malvasi sarà a Bisceglie per la presentazione del libro, di cui è co-autore, “Barista Sapiens”, compendio che accompagna l’aspirante barista, ma anche il semplice appassionato, nell’affinamento delle tecniche di estrazione dell’espresso e della preparazione del cappuccino.

Con la sua profonda conoscenza e passione, Antonio Malvasi condividerà aneddoti e insight affascinanti sul mondo del caffè, rispondendo alle domande del pubblico e discutendo le sfide e le opportunità del settore.

L’appuntamento, con ingresso gratuito, è fissato per il 7 novembre, alle ore 18:30 in Via XXIV Maggio, nello spazio adiacente il punto vendita 101Caffè, la rinomata caffetteria dal 1985 della città di Bisceglie che festeggia così, con un appuntamento informativo e formativo, il suo ottavo anno di attività.