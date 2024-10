A Bisceglie in anteprima nazionale il nuovo lavoro della coreografa e drammaturga Amalia Franco

Domenica 27 ottobre al Casale di Pacciano di Bisceglie, Verso Sud, il festival dell’innovazione culturale propone un nuovo appuntamento con danza contemporanea e teatro di figura. La coreografa e drammaturga Amalia Franco porta in scena “Coro. Secondo Studio” – anteprima nazionale. Una co-produzione “Lavorare stanca” – “Verso Sud” con il sostegno e la residenza di RAMADAM, un Centre d’Art, con il sostegno di Unione Europea e Goethe institut.

Di e con Amalia Franco, scenotecnica di Gianluca Vigone, musiche di Fabio Orsi, marionette di Amalia Franco. Amalia Franco è un’artista indipendente la cui caratteristica distintiva è contaminare nei suoi lavori danza contemporanea, marionette ibride e maschere espressive che realizza lei stessa. Autrice e performer con esperienze in Italia e all’estero, ha esplorato anche la drammaturgia del paesaggio. Dal 2022 fa parte del gruppo della direzione artistica del festival Verso Sud.

Sono previste tre repliche per 25 persone alla volta, alle 12:00, alle 18:00 e alle 21:00. Biglietto 8 euro, ridotto a 5 euro under 30, prenotazione obbligatoria via whatsapp al numero 3468557047, o tramite il seguente form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkmM2KkqljDPsuPB0fVSccfMNKsRyAujvZ9Es95dYjsm_rZw/viewform?fbclid=IwY2xjawGILFtleHRuA2FlbQIxMAABHXsgLBmoTWBJdYPzMlFfkGLM1nIi-YgqaEb01OHvyuj8RlPfdDpVSu_Kxg_aem_ckvmYu77eQwBh6yqtvjEpA

“Verso Sud Festival” è un progetto di arte pubblica e arti performative curato dall’APS Lavorare stanca. L’edizione 2024 si muove attraverso una definizione di un Sud plurale, espanso, margine in cui coltivare il desiderio dell’incontro. Più di 25 appuntamenti tra Corato, Andria, Bisceglie e Bitonto: musica, poesia, arte pubblica, performance, “alimentazione sostenibile”, incontri di politica ed economia.

Nato nel 2015 nella Murgia del nord barese, “Verso Sud” ha l’obiettivo di costruire nuove possibilità relazionali e sociali attraverso la contaminazione di discipline e linguaggi artistici (poesia, letteratura, musica, teatro, arte, installazioni e altro), attività performative site specific, azioni di arte pubblica e progetti multidisciplinari. “Verso Sud” lavora per la costruzione di un ecosistema culturale fatto di persone, organizzazioni, luoghi e progetti.

Il festival Verso Sud partecipa al FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo 2022-2024 come progetto multidisciplinare. Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Puglia e dei Comuni di Corato e Bitonto, con il patrocinio del Comune di Andria e con il sostegno di Keytech.