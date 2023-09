A Bisceglie il primo evento pugliese sul “sex-positive (movement)”

Si terrà a Bisceglie domani, 23 settembre al Politeama Italia, S3XPLAIN – La sessualità spiegata semplicemente, un evento dedicato, per la prima volta in Puglia, al sex-positive (movement). Il tema della sessualità verrà trattato da più punti di vista, senza pregiudizi, nello spirito del sex-positive (“positività del sesso”), con un focus sui benefici del sesso e su come viverlo nel modo più appagante.

Interverranno numerosi relatori, autori e influencer provenienti da tutta Italia; tra gli ospiti di S3XPLAIN, Maria Sofia Federico, l’influencer sex worker, che aprirà la giornata del 23 alle 15:00 con gli autori della rivista PRNnauti, partecipando al podcast registrato dal vivo, con ospite l’ex attrice porno Rossana Doll.

A seguire, alle 16:30, Gabriele Guadagna del collettivo Mica Macho, che presenterà e discuterà “La sessualità maschile” con l’ausilio dei libri: Cosa vuol dire fare l’uomo, illustrato da Giorgia Crisci; e Pene d’amore, la graphic novel di Charly Cookie Kalkair, che racconta tutti i dubbi, le curiosità e le insicurezze della sessualità maschile (ed. Sonda).

Alle 18:00 Car Lepori affronta il tema “Esiste solo la monogamia?” con un focus sull’attivismo poliamoroso e bisessuale. Poliamore è il titolo del suo libro (ed. Eris Edizioni), scritto con Nicole Braida, in cui si illustra il “potenziale” delle non monogamie.

Alle ore 19:30 sarà la volta di Andrea Farolfi, dottore in scienze dell’educazione ed esperto in educazione sessuale, che presenterà “Be Kinky! 12 (e più) esperienze per un anno di piacere” (Giunti editore), che, come riporta la sua prefazione, è «il libro che tutte le persone dovrebbero leggere per essere felici a letto e non solo!».

Alle 21:00 l’intervento di chiusura “Il corpo e il femminismo” di Giulia Zollino, antropologa, educatrice sessuale, sex worker e content creator, nonché autrice di Scopriti. Perché le battaglie femministe iniziano tutte dal corpo, (ed. Mondadori a giugno 2023) e il cui Sex work is work del 2021 è stato un best seller.

L’evento ha il sostegno di comodo.it, il portale dei preservativi e della sessualità, in rete dal 1998, che da anni educa all’uso del profilattico e alla prevenzione, che festeggia il suo 25esimo anniversario. La partecipazione a S3XPLAIN è gratuita con registrazione obbligatoria attraverso il form dedicato comodo.it/s3xplain.

Domenica 24 settembre, invece, ci sarà la possibilità di frequentare un corso di “bondage giapponese” con La Quarta Corda.

Per informazioni: s3xplain@gmail.com – 347.6107026 (Marco Valente)