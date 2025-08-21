A Bisceglie il mare protagonista di uno spettacolo tra musica e poesia

Il mare, con le sue storie, i suoi misteri e i suoi protagonisti – marinai, migranti e amanti – diventa il filo conduttore di uno spettacolo musicale e poetico capace di intrecciare emozioni, riflessioni e suggestioni. Da sempre grembo che accoglie e custodisce vite, il mare viene raccontato come luogo di silenzi e immensità, di paure e speranze, di nostalgia e avventura.

A guidare questa traversata artistica saranno il cantautore Pietro Verna, l’attore Francesco Tinelli e il violoncellista Giovanni Astorino, al timone di un’esperienza che promette di emozionare e lasciare un segno nella memoria di chi vi prenderà parte questa sera, 21 agosto ore 19.30, sul sagrato della Basilica di San Giuseppe.

Ogni sguardo rivolto verso l’orizzonte marino si tinge di sfumature diverse: il timore si confonde con il piacere, la curiosità si alterna al coraggio, la leggerezza si intreccia con la malinconia. Ed è proprio da queste contraddizioni che nascono lettere, poesie, racconti e canzoni, capaci di restituire al pubblico la vastità di emozioni che il mare sa evocare.

Attraverso le parole di grandi autori come Pavese, Baricco, De Luca, Camus, Dalla, Conte e Fossati, lo spettacolo condurrà lo spettatore in un viaggio profondo, un vero e proprio “naufragio dei sensi” che unisce musica, recitazione e poesia in un percorso di introspezione e bellezza.