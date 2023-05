A Bisceglie giornata conclusiva del progetto “La Camera Verde” / PROGRAMMA

Le animatrici Beatrice Pucci, Mara Cerri e Magda Guidi, insieme allo studioso di immagini in movimento Bruno Di Marino, saranno a Bisceglie oggi, 24 maggio, per incontrare studenti, insegnanti e genitori in occasione della conclusione del progetto “La Camera Verde”, che in questi mesi ha coinvolto gli alunni del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” nella realizzazione di un cortometraggio d’animazione sulle tematiche ambientali.

Il cortometraggio, scritto, diretto, animato e musicato dai bambini, con il prezioso coordinamento degli esperti Luigi Iovane, Maria Cavallo e Gabriele Panico, che hanno curato i laboratori, sarà mostrato al pubblico alle ore 20.00 nel cortile interno della scuola (via Piave, 86). Nel corso della serata interverranno la dirigente scolastica e responsabile del progetto Marialisa Di Liddo, l’insegnante e responsabile del monitoraggio Grazia Pedone, il responsabile scientifico Antonio Musci e l’esperto di cinema e ambiente Marco di Stefano.

I piccoli registi, attori e musicisti che hanno realizzato il cortometraggio avranno modo di raccontare l’esperienza vissuta e il lavoro svolto nell’ambito dei laboratori, che da febbraio a fine aprile hanno coinvolto oltre sessanta bambini appartenenti alle classi quarte negli spazi del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi. Gli alunni hanno lavorato in gruppo con grande entusiasmo passando dalla scrittura della sceneggiatura allo storyboard, all’elaborazione di scenografie e fondali, dei personaggi e, infine, alla ripresa immagine per immagine, attraverso l’utilizzo di software e attrezzature professionali per la ripresa, il montaggio e la post-produzione. Attraverso un percorso di avvicinamento alla musica per le immagini, inoltre, i bambini sono stati messi nelle condizioni di approcciare una sonorizzazione originale per il cinema, realizzando le musiche del cortometraggio prodotto e utilizzando in maniera creativa sia strumenti analogici che elettronici.

Ospiti d’eccezione della giornata conclusiva del progetto saranno le animatrici Beatrice Pucci, Mara Cerri e Magda Guidi, tra le autrici più originali e apprezzate del cinema d’animazione italiano. Le tre artiste, insieme a Bruno Di Marino, dialogheranno con gli alunni a partire dalla propria esperienza artistica, approfondendo e spiegando le tecniche di animazione utilizzate nei propri lavori. Al termine dell’incontro, alle ore 21, saranno proiettati i film: Le Nozze di Pollicino (2018) e Dove il sasso cadrà (2020) di Beatrice Pucci e Via Curiel 8 (2011) e Sogni al Campo (2020) di Mara Cerri e Magda Guidi.

Nel pomeriggio, alle ore 16, le animatrici e Bruno Di Marino terranno inoltre una masterclass sul cinema d’animazione nel Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi. Un appuntamento che si inserisce in un più ampio laboratorio di “media education” riservato ai docenti, previsto dal progetto per approfondire le possibilità di utilizzo del linguaggio cinematografico e dell’audiovisivo in chiave di supporto didattico (laboratorio che nelle scorse settimane ha coinvolto anche il critico cinematografico Massimo Causo).

Il cortometraggio Il Futuro di Gaia, realizzato dagli alunni nel corso di dieci settimane di laboratori, sarà mostrato a tutti gli studenti del Primo Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” nel corso della mattinata. I bambini potranno così ammirare sul grande schermo del Politeama Italia di Bisceglie il frutto del loro appassionato lavoro, ottenuto sfruttando anche le idee e gli stimoli creativi offerti da un cineforum a tema che ha permesso loro di scoprire il meglio del cinema d’animazione contemporaneo.

Il progetto “La Camera Verde” è stato elaborato in stretta collaborazione con gli insegnanti della Commissione Progetti del Primo Circolo: inss. Pedone Grazia, Barbieri Viviana, Ester Facchini, Cassanelli Grazia, Simone Amalia, Gadaleta Caterina, Petruzzella Antonella e Preziosa Irene; la dirigente scolastica, il DSGA Dott. Francesco Piergiovanni e le associazioni Canudo ETS e Atalante ETS.

L’iniziativa “La Camera Verde” è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM (https://cinemaperlascuola.it/) con il patrocinio degli assessorati alla cultura della Regione Puglia e della Città di Bisceglie. Il progetto è risultato vincitore del bando del Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione: “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione b) CinemaScuola LAB – infanzia e primarie, a.s. 2022-2023.