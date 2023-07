A Bisceglie generazioni a confronto con l’evento “Music Generation”

Le canzoni come strumento per rivivere emozioni, sentimenti, persone e luoghi della nostra vita. È questo il tema proposto dall’Associazione Voice Box che porterà in scena l’evento musicale “MUSIC GENERATION: una generazione, una canzone” domenica 23 luglio al Teatro Mediterraneo di Bisceglie alle ore 21.00.

Sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Rigante, i talenti protagonisti si esibiranno dal vivo in performance singole e corali. Boomers, Generazione X, Millennials, Centennials e Generazione Alpha; il proverbiale scontro tra generazioni si sposta in campo musicale, dove non ci saranno perdenti, ma solo un’indiscussa vincitrice: la musica!

Ingresso gratuito del pubblico a partire dalle ore 20.30.