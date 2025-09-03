A Bisceglie “Fattacci di Cronaca Popolare”: Verga in scena nella chiesa di Santa Margherita

Un nuovo allestimento teatrale animerà la suggestiva cornice della chiesa romanica di Santa Margherita a Bisceglie. Venerdì 5 e sabato 6 settembre, con inizio alle ore 20:30, andrà in scena Fattacci di Cronaca Popolare, spettacolo firmato da Gianluigi Belsito e tratto da alcune celebri novelle di Giovanni Verga.

La messinscena prende avvio e si conclude con Cavalleria Rusticana, dramma di amore e gelosia che richiama anche l’opera di Mascagni, offrendo un ritratto vivido della mentalità popolare attraverso una narrazione corale e impersonale. A seguire, altre storie di intensa umanità: La Lupa, racconto di passione e esclusione sociale; Rosso Malpelo, che affronta il tema del lavoro minorile ancora oggi attuale; e La Roba, che mette in luce l’ossessione per l’accumulo e le sue conseguenze tragiche sulla vita di un uomo.

Dopo il successo del suo Decamerone presentato a Libri nel Borgo Antico, Belsito sceglie ora un contesto intimo e raccolto, destinato a un pubblico ristretto. Sul palco, attori e allievi del Teatro del Viaggio – tra cui Antonella Angione, Grazia Belsito, Michelangelo Camero, Cinzia Cocola, Giuseppe Dell’Olio e molti altri – con Felice La Notte alle percussioni e la partecipazione di Vanna Sasso.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione 21 con il patrocinio del Comune di Bisceglie. Data la disponibilità limitata dei posti, la prenotazione è obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3342731232. Per informazioni è possibile contattare il 3339120388.