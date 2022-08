A Bisceglie due eventi dal vivo all’insegna di musica e solidarietà / DETTAGLI

Due eventi dal vivo nel segno della buona musica e della solidarietà arricchiscono il programma post-ferragosto del “Blu Festival 2022”, istituito e organizzato da Bisceglie Approdi Marina Resort con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Lunedì 22 agosto, con inizio alle 21.30, spazio all’energia e al sound del duo musicale “Style Libero”, che fonde il variegato bagaglio e la trentennale esperienza alle tastiere di Enzo Rinaldi con la voce versatile e talentuosa della grintosa Erica Campanella. Il loro affiatamento musicale si tradurrà in uno spettacolo di grande impatto emotivo, scandito da un repertorio vasto, in grado di unire, divertire e accomunare diverse generazioni: dai grandi classici della musica italiana (Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina) passando per l’eclettico panorama dance degli anni ’80, 90’ e 2000, fino alle sonorità contemporanee di Bruno Mars, Lady Gaga, Dua Lipa, Purple Disco Machine. Per l’occasione “Style Libero” sarà accompagnato dai virtuosismi al sax del maestro Michele Distasi.

Giovedì 1 settembre, con inizio alle 21.30, sempre sul trimarano ormeggiato nel cuore del porto turistico, la società gestrice del porto amministrata dall’ing. Nicola Rutigliano è lieta di proporre la performance degli “Special Needs”. Composta da tre musicisti biscegliesi e altrettanti molfettesi (Vito D’Ambrosio chitarra solista, Fabrizio Montinaro chitarra, Carlo Pisani batteria, Michele Sallustio basso, Nico Sasso voce e chitarra, Felice Spaccavento tastiere), alcuni dei quali con esperienze internazionali, la rock band suona assieme da circa 10 anni, benché la formazione sia stata rinnovata a seguito della prematura scomparsa del batterista Aldo Grosso, avvenuta lo scorso anno. Nel repertorio degli “Special Needs” celebri brani della scena rock internazionale e italiana come Pink Flyd, Dire Straits, Deep Purple, Vasco, The Clash, U2 e Ligabue.

Formato da professionisti in altri ambiti lavorativi, tra cui medici e docenti, il gruppo è spesso impegnato in serate a scopo benefico: non è certo un caso, dunque, che il concerto del 1 settembre targato “Blu Festival” rappresenti l’evento di ringraziamento per la raccolta fondi effettuata in occasione di “Bisceglie En Blanc – la cena bianca di Puglia” organizzata dall’associazione Pro Artibus che si svolgerà mercoledì 31 agosto nella suggestiva cornice del porto. In questa edizione a beneficiare della serata sarà la cooperativa sociale “Uno tra Noi” Onlus, attiva da anni sul territorio di Bisceglie con la gestione di un centro diurno socio-educativo e riabilitativo, il cui impegno è rivolto verso persone con disabilità psichica, fisica e sensoriale.