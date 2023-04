A Bisceglie docufilm “Il Tempo dei Giganti” e dibattito su problema della Xylella

Nuova tappa pugliese per il tour del docufilm “Il Tempo dei Giganti”, dopo il sold out nazionale e la programmazione sul territorio regionale. Il film documentario, diretto da Davide Barletti e Lorenzo Conte, prodotto da Dinamo film e Fluid produzioni con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia, sarà proiettato a Bisceglie domani, venerdì 28 aprile alle ore 19:15 presso il Politeama Italia.

In Puglia è in corso la più grave pandemia botanica del secolo: un batterio da quarantena, Xylella Fastidiosa, sta uccidendo milioni di alberi d’ulivo, stravolgendo paesaggio, economia e relazioni umane. “Il Tempo dei Giganti” narra il viaggio di Giuseppe verso la terra del padre, nella Piana degli ulivi monumentali, laddove è imminente l’arrivo dell’epidemia. Dovrà spiegare all’anziano contadino come la loro vita verrà̀ sconvolta da questo batterio invisibile, finora sconosciuto in Italia e che lentamente sta diffondendosi in Europa.

Il documentario è liberamente ispirato al libro di Stefano Martella “La morte dei Giganti. Il batterio Xylella e la strage degli ulivi millenari”, edito da Meltemi. Il libro recentemente è stato tra i vincitori del Premio Letterario Internazionale Nabokov.

Il film, senza pregiudizi o condizionamenti, lascia spazio a opinioni scientifiche, suggestioni e storie di chi, in prima linea, cerca di fornire una visione sul futuro di un territorio devastato dalla più grave pandemia botanica del secolo.

Per ogni biglietto venduto in sala, un euro sarà devoluto a Save the Olives (https://www.savetheolives.com/), la Onlus impegnata nella salvaguardia degli ulivi monumentali e nella ricerca di nuove varietà di ulivo, produttive e resistenti alla Xylella.

A fine proiezione, seguirà un dibattito in sala tra Ivan D’Ambrosio, Produttore e Distributore Dinamo Film, Peppo Ruggieri, consigliere comunale, e il dott. Pierfederico La Notte, ricercatore CNR.

Qui è possibile vedere il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rlURSryB9vg.