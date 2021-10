A Bisceglie arriva URCA, neonata associazione culturale

“Alla fine del primo Bicomix, sentivamo la necessità di non dover far svanire tutto quello che si era fatto in quelle due giornate. Sapevamo che quel contesto, quelle emozioni e quelle persone che erano entrate nella nostra vita non dovevano rimanere chiuse all’estate del 2020”. Con queste parole parte la nota di URCA, neonata associazione culturale presente sul territorio biscegliese.

“Andando avanti, creammo ‘Giardini Immaginari’, un evento dedicato all’illustrazione, all’editoria e alla stampa; lì sentimmo il bisogno di una struttura, di un gruppo che fosse di ausilio alla realizzazione degli eventi culturali che avevamo in mente. Dopo il Bicomix 2.0 non si poteva più ignorare questo bisogno. Dopo aver portato a Bisceglie, la nostra amata città, quasi 5000 persone da ogni dove non si poteva indugiare ancora.” dichiara Giacomo Ferrucci, presidente dell’associazione.

“Il direttivo, composto oggi dal presidente Giacomo Ferrucci, Piero Di Terlizzi, Stefania Galantino e Tommaso Di Pinto invita gli interessati alla prima riunione dell’associazione, giovedì 4 novembre, ore 20.30 presso la fumetteria “La Tana del Nerd” in via Virgilio 4, Bisceglie. La riunione si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid, per partecipare scrivere alle pagine social:

Instagram:

@urca_associazione

https://instagram.com/urca_associazione?utm_medium=copy_link

Facebook:

Associazione Urca

https://www.facebook.com/associazioneurca/