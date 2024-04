A Bisceglie arriva “Tutta nostra la città”, rassegna di spettacoli per piccoli e famiglie

A Bisceglie arriva Tutta nostra la città, rassegna itinerante di spettacoli per i più piccoli e famiglie organizzata dal Comune di Bisceglie, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese dal 28 aprile al 5 maggio.

“Siamo convinti che questa rassegna contribuirà ad arricchire il tessuto culturale della nostra Città e potrà offrire momenti di svago, formazione e divertimento a tutti, grandi e piccini”, sottolineano il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e l’assessore comunale alla Cultura, Emilia Tota. “Grazie alla collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, Tutta nostra la città sarà un’opportunità per vivere momenti di spettacolo e intrattenimento, promuovendo al contempo la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del nostro territorio. Il teatro è passione, sensibilità, sogno, evasione, inclusione. Attraverso questa manifestazione, che ormai rappresenta un punto saldo della stagione teatrale biscegliese, l’auspicio è avvicinare le nuove generazioni al magico mondo del teatro, offrendo loro esperienze significative, coinvolgenti e indimenticabili”.

Si parte il 28 aprile nel centro storico, (dalle ore 10.30 alle ore 13.30, ingresso libero), con la festa dei giochi tradizionali a cura dell’associazione Casa Armonica. Si torna a giocare con la trottola, il salto alla Corda, la pista delle Biglie, e ancora la cuccagna dei Piccoli, Shangai e gli scacchi giganti. Nel pomeriggio, dalle ore 16 alle 17.30, c’è il biliardone umano e dalle 18 alle 19 tutti si possono sfidare per “Il grande tiro alla fune”.

Il 29 e 30 aprile le porte del Politeama Italia si aprono per accogliere i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia e primaria che potranno assistere a due spettacoli: Giardini di plastica, per la regia di Salvatore Tramacere, produzione Koreja (29 aprile) e “Il giro della piazza” di Mario Gumina (30 aprile).

Il primo maggio “Il giro della piazza” arriva in piazza Vittorio Emanuele, commedia circense divertente, spettacolare e coinvolgente, un progetto che nasce dal desiderio di celebrare il ciclismo nei suoi aspetti più rilevanti, quello della resistenza fisica e del coinvolgimento del pubblico (per tutti).

Il 2 maggio, alle ore 18, nella chiesa di Santa Margherita, Giancarlo Attolico della Compagnia Binario Zero porta in scena (ingresso libero) Il principe cerca moglie, consigliato per i bambini a partire dai 6 anni. Lo spettacolo racconta la scelta difficile di un principe di scegliere la sua futura moglie tra 4 principesse.

Dal 3 al 5 maggio (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, in piazza Regina Margherita, ingresso libero) ci si potrà lasciare trasportare da, La dinamica del controvento che farà viaggiare il pubblico senza dover muovere un passo. Un’installazione musicale performativa interattiva ideata da Julien Lett e con Irene Michailidis al pianoforte dal vivo. Concepita come una delle giostre del tempo che fu, ma con un magico potere in più: portare la musica classica per le strade, le piazze, le fiere, i festival e gli eventi nello spazio pubblico di tutta Italia, coinvolgendo e affascinando spettatori di tutte le età. ll carosello musicale accoglie il pubblico nel suo breve concerto per pianoforte su un tappeto da Le mille e una notte, che gira a mezz’aria, sospinto dalla melodia di alcuni celebri brani che hanno fatto la storia della musica.

Tutta nostra la città si chiude il 5 maggio al Politeama Italia, ore 18, con la messa in scena di Zoologia, ideazione, coreografie e costumi Lupa Maimone e musiche scritte e dirette da Marco Caredda. Interpretate da Marco Caredda (violoncello), Elsa Paglietti (violino), Paola Lilliu (Clarinetto), Melania Bertolo (Pianoforte), Alice Naitza Clarkson (Flauto Traverso).

INFO E BIGLIETTERIA:

matinèe per le scuole – biglietto 3 euro

spettacolo pomeridiano Zoologia: costo biglietto unico: € 5 bambino, € 10 adulto

Pacchetto Family: 2 adulti + 1 bambino € 20