A Bisceglie appuntamento con i finalisti del Premio Strega 2023

Il Premio Strega torna a Bisceglie. Per il terzo anno consecutivo le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano i finalisti del più importante premio letterario italiano. La serata in programma sabato 1 luglio 2023 sulla scalinata di via Porto a Bisceglie ospiterà i cinque finalisti – che saranno proclamati mercoledì 7 giugno a Benevento – selezionati tra i 12 candidati alla 77esima edizione del premio: Silvia Ballestra, La Sibilla. Vita di Joyce Lussu (Laterza); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata (Einaudi); Andrea Canobbio, La traversata notturna (La nave di Teseo); Ada D’Adamo, Come d’aria (Elliot); Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico (Laurana Editore); Vincenzo Latronico, Le perfezioni (Bompiani); Romana Petri, Rubare la notte (Mondadori); Igiaba Scego, Cassandra a Mogadiscio (Bompiani); Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli); Andrea Tarabbia, Il continente bianco (Bollati Boringhieri); Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco (Marsilio); Carmen Verde, Una minima infelicità (Neri Pozza). Tutti i dettagli saranno forniti nel corso delle prossime settimane.

Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, sponsor tecnico IBS.it.