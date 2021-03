“50 sfumature di… Traviata”: a lezione di Opera con il biscegliese Paolo Lopolito

“50 sfumature di… Traviata – Non solo Opera” è il titolo della lezione-masterclass che il giovane biscegliese Paolo Lopolito, studente di direzione d’orchestra al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, terrà oggi, 10 marzo, in collaborazione con il soprano genovese Silvia Tassino, in diretta sulla pagina Instagram @silvia_tassino_soprano, alle ore 19.

Divulgatrice d’opera, soprano e giornalista presso “L’Invito”, Silvia Tassino, studentessa di canto lirico al Conservatorio “N. Paganini” di Genova, diffonde tramite il suo profilo social contenuti culturali e di intrattenimento, tra cui piacevoli interviste a cantanti e direttori autorevoli del panorama nazionale e internazionale, come il baritono Ludovic Tézier, il soprano Jessica Pratt, Placido Domingo Jr. e, ancora, i direttori d’orchestra Enrique Mazzola e Daniele Anselmi.

“Traviata non si impara, si sa”: così avrà inizio l’interessante chiacchierata tra i due giovani promettenti della scena musicale classica, i quali cercheranno, nell’appuntamento di stasera, di sviscerare pian piano i protagonisti, i misteri e le curiosità che ci celano dietro la musica e il libretto di una delle Opere più importanti del “Cigno di Busseto”, il grande compositore Giuseppe Verdi.