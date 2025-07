42gradi entra nel vivo: il programa della seconda giornata a Bisceglie

L’apertura al pubblico della seconda giornata di 42gradi, oggi 24 luglio a Bisceglie, sarà l’inaugurazione dell’Abbecedario degli alberi e di una lianosa: raccolta di incisioni di Antonio Bernardoni, dedite a ripercorrere il nostro alfabeto associando un albero a ogni lettera (18,30, Vecchie Segherie Mastrototaro). Alle 19,00, sul terrazzo della libreria sarà poi Yvan Sagnet,attivista, scrittore e fondatore di NoCap, con Erminia Rizzi, esperta in diritto dell’immigrazione, a raccontarci come dietro un prodotto a prezzo stracciato c’è spesso un sistema di sfruttamento fondato su manodopera senza tutele, producendo ancora nel 2025 forme di schiavismo a cui varrebbe la pena opporsi.

Volto noto per le numerose partecipazioni televisive, alle 21,15, sarà Alberto Grandi, scrittore, storico del cibo e professore all’Università di Parma, a prendere il testimone per un invito a ripensare le nostre certezze. La cucina italiana non è un patrimonio immutabile, ma una narrazione soggetta a marketing, migrazioni e adattamenti sociali. Il mito della “tradizione” rischia di finire per diventare bandiera di una sovranità alimentare che difende i tortellini come se fossero confini di Stato.

Dulcis in fundo (mai fu più pertinente la formula), Gola di Mattia Torre: fulminante monologo interpretato da Valerio Aprea che ciracconta, con precisione chirurgica, un’Italia che ingurgita, consuma e dimentica. Un grande pezzo di teatro che fa ridere, pensare, e – inevitabilmente – venire un po’ di mal di stomaco.

In testa ad ogni incontro, da non dimenticare: un estratto da Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza lette da Nunzia Antonino, a sostegno della pubblicazione di Fazi editore che destina al lavoro di Emergency, in quei martoriati territori, 5€ per ogni copia venduta.