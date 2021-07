42 gradi, idee che bruciano: oggi protagonisti Elena Cattaneo e Barbascura X

Prosegue la seconda edizione di 42 gradi, idee che bruciano, interamente dedicata al rapporto controverso fra uomo e natura in programma sino a domenica 1 agosto. La rassegna, promossa da Vecchie Segherie Mastrototaro e sistemaGaribaldi con il sostegno del Comune di Bisceglie, del Teatro Pubblico Pugliese, Mastrototaro Group e Italiana Assicurazioni a cura di Carlo Bruni, Mauro Mastrototaro e Viviana Peloso e Mario Tozzi, sabato 31 luglio ospita Barbascura X e la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo. Alle ore 19 scalinata di via porto l’ospite è particolarmente atteso. Per scelta non rivela il suo nome, è uno degli youtuber più famosi del genere e il titolo della sua conversazione è Elogio erotico dell’autodistruzione. Si tratta di Barbascura X, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, autore, performer teatrale, musicista, cantautore, considerato uno dei divulgatori scientifici più influenti del web, ed è il primo come numero di follower A dialogare con lui Arianna Ricchiuti, biologa biscegliese che vive in Olanda, dove si occupa di comunicazione ed organizzazione eventi per l’Esa.

Alle 21,30 scalinata via porto, sarà Mario Tozzi ad accogliere per una conversazione Elena Cattaneo, senatrice a vita sui generis, nominata giovanissima da Napolitano per meriti scientifici ed evidentemente etici e civili, biologa di fama mondiale e dedita a promuovere il ruolo della scienza e soprattutto della ricerca scientifica, come metodo e non come dogma.

Complici dell’iniziativa: l’associazione Linea d’Onda, FAI, Legambiente, Archimisti, ZonaEffe, Sospiri Parlanti e la squadra ragazzi di Muvt, impegnati nella raccolta di fondi per acquistare e regalare alla città di Bisceglie un SEABIN: vero e proprio cestino attivo, destinato a ripulire acque calme come quelle portuali, capace di raccogliere ed eliminare rifiuti come macro e microplastiche, detriti e rifiuti galleggianti.

Tutti gli eventi sono a titolo gratuito fatta eccezione per Un ora e mezza per salvare il mondo (posto unico 10,00€) e per il film (posto unico 5,00€). Per tutti gli appuntamenti è consigliabile la prenotazione. Gli ospiti dovranno attenersi alle vigenti norme sottoscrivendo l’apposita autocertificazione fornita all’atto della prenotazione o all’ingresso. Informazioni, prenotazioni e prevendita presso le Vecchie Segherie Mastrototaro in via Porto 35 080.8091021- info.42gradi@gmail.com – www42gradi.com