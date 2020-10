Zona 167: schiamazzi, feste e fuochi d’artificio, intervengono i Carabinieri / VIDEO

La denuncia giunge dal consigliere comunale di opposizione Alfonso Russo e sottolinea bivacchi, assembramenti, schiamazzi in piazza Hackert, dinanzi alla scuola “Sandro Pertini” nella zona 167 in orari serali e in tarda serata, avvicinandosi la mezzanotte per ricorrenze e compleanni, in particolar modo di giovani e giovanissimi.

Così riporta sul profilo personale di Facebook: “Ore 1 e 20 di notte, zona 167. Alla fine a chi si rivolgono i cittadini? Pubblico senza problemi, invocando l’intervento delle autorità preposte, visto l’orario, i Carabinieri. Ci sono famiglie in preda alla disperazione, in quanto hanno bambini piccoli, si spaventano in piena notte, quando partono fuochi senza motivo. Non si può rimanere inermi dinanzi a tale idiozia reiterata più volte”. Il video pubblicato mostra l’arrivo degli uomini dell’Arma, allertati dai residenti.

In effetti non è la prima volta che si assiste, in quella zona della città, sia a feste con tanto di botti e fuochi d’artificio, sia a scene di degrado e inciviltà post party.

Oltre a ciò è doveroso aggiungere quanto le immagini riportino il mancato rispetto delle norme anti contagio essendo tutti i presenti sprovvisti di mascherina e, ovviamente, e del distanziamento sociale. “Questa è una situazione che si ripete tutte le sere”, si sente urlare in modo veemente da un residente a riprova del fatto che occorra trovare evidentemente una soluzione per porre fine a questi incresciosi episodi.