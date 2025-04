Weekend di controlli straordinari da parte dei Carabinieri anche a Bisceglie

Il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha disposto dei servizi straordinari di controllo del territorio che sono stati effettuati nel weekend appena trascorso finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle novità introdotte dal Codice della Strada.

Nel corso dei controlli eseguiti prevalentemente nelle città di Trani, Bisceglie, Andria, Barletta, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, sono state segnalate 20 persone alla Prefettura di Barletta Andria Trani quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando più di 30 grammi tra cocaina, hashish e marijuana.

Sono state elevate 60 sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada per un complessivo che supera i 10.000,00 euro, ritirate cinque patenti ad autisti indisciplinati e sequestrati 4 veicoli per mancanza di requisiti per la circolazione.

Nel corso dei servizi i militari hanno inoltre identificato circa 340 persone e controllato 120 veicoli, eseguendo 41 perquisizioni personali e veicolari.

Non sono mancati anche i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nonché ai sorvegliati speciali di Pubblica Sicurezza.

Il dispositivo di sicurezza continuerà nei prossimi giorni e sarà rafforzato anche in occasione delle ormai vicine festività pasquali.