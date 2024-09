Vigili del Fuoco traggono in salvo cane intrappolato in zona lungomare

Una squadra di Vigili del Fuoco della Bat è intervenuta nel pomeriggio di oggi, 12 settembre, sul lungomare di Bisceglie per mettere in salvo un cane che si era intrufolato in una zona impervia tra la strada e la spiaggia.

L’intervento di salvataggio dell’animale è avvenuto, alle ore 18 circa, su Panoramica Umberto Paternostro alcuni metri a nord dopo il Teatro Mediterraneo. Il cane è stato tratto in salvo grazie al personale specializzato Speleo Alpino Fluviale (SAF).