Vigili del Fuoco recuperano uomo da canale scolo acque piovane

Alle ore 19.45 di giovedì 3 agosto un biscegliese di 79 anni, in un evidente stato di alterazione probabilmente a causa dell’assunzione di alcol, si è inoltrato a piedi in uno dei canali di scolo delle acque piovane, alle spalle del molo, nei pressi del faro.

L’uomo si sarebbe addentrato nel canale per diversi metri, nonostante la presenza dell’acqua, fino a quando alcuni cittadini e dipendenti di un vicino lido non lo hanno notato e, preoccupati, allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, gruppo speleologi subacquei, per recuperare l’uomo dal canale e affidarlo alle cure del 118.

Sul posto è arrivata anche la Capitaneria di Porto, per ulteriori accertamenti.