Vessilli palestinesi strappati nella notte: l’ARCI Oltre i Confini rilancia l’impegno per la pace

Si è svolta lo scorso 2 ottobre a Bisceglie una partecipata e sentita manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese. In quell’occasione, il circolo ARCI Oltre i Confini aveva esposto in via Nazario Sauro una barca dipinta con i colori della bandiera palestinese, simbolo di speranza e resistenza.

Nella notte del 30 ottobre ignoti hanno strappato i vessilli palestinesi, compiendo un gesto definito dal circolo come «ignobile» e contrario ai valori di convivenza e rispetto. «In questo atto vile – si legge nella nota dell’associazione – riconosciamo i disvalori contro cui ci battiamo ogni giorno: razzismo, sopraffazione, xenofobia e autoritarismo».

L’ARCI Oltre i Confini ha annunciato la volontà di rinnovare il proprio impegno per la pace e la solidarietà internazionale, invitando cittadini e associazioni a partecipare al presidio contro la guerra e il riarmo che si terrà il 4 novembre, alle ore 18.00, in piazza San Francesco.